Строительство второй очереди ЖК «Райки» планируется завершить в июне 2021 года — вице-мэр Общество

Пенза, 23 марта 2021. PenzaNews. Строительство второй очереди жилого комплекса «Райки» в Пензе планируется завершить в июне 2021 года в рамках решения проблемы обманутых дольщиков. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Магомед Агамагомедов.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Завершение строительства — июнь 2021 года», — сказал он, докладывая о ходе работ на четырех проблемных объектах во время еженедельного совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 23 марта.

По словам Магомеда Агамагомедова, на данный момент подрядчик занимается фасадом, а также благоустройством входных групп и мест общего пользования.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», вторая очередь ЖК «Райки» в Пензе представляет собой три блок-секции в доме переменной этажности с нежилыми помещениями. Начинала возводить комплекс компания «Пензастрой», которая в 2018 году обанкротилась.

27 апреля 2018 года данный объект был включен в число проблемных.

Осенью того же года в рамках устной договоренности с правительством области за достройку объекта взялась компания «Пенза-Стройком».

8 мая 2019 года между правительством Пензенской области, администрацией Пензы, ОАО «Пензастрой», подрядными организациями и участниками строительства в рамках решения проблемы обманутых дольщиков было заключено соглашение о намерениях по завершению ряда объектов. Одним из его условий была достройка второй очереди ЖК «Райки» компанией «Пенза-Стройком», возглавляемой Михаилом Чурсовым.

В конце 2019 года федеральный Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства принял решение о целесообразности финансирования мероприятий по завершению возведения данного дома.

В начале 2020 года обязательства застройщика перешли к региональному Фонду защиты прав граждан – участников долевого строительства.

11 августа 2020 года фонд заключил с ООО «Пенза-Стройком» договор генерального подряда на выполнение работ по завершению строительства второй очереди ЖК «Райки». Согласно данным портала госзакупок, его цена составила 316 млн. 888 тыс. 679 рублей 52 копейки.