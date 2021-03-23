В Пензе до конца марта намечено ввести в эксплуатацию ЖК «Тернопольский» — вице-мэр Общество

Пенза, 23 марта 2021. PenzaNews. Ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Тернопольский» на улице Рахманинова в Пензе планируется осуществить до конца марта в рамках решения проблемы обманутых дольщиков. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Магомед Агамагомедов.

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«В настоящее время ведутся работы по демонтажу строительного ограждения, наведению порядка на прилегающей территории с целью до конца марта текущего года объект ввести в эксплуатацию», — сказал он в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 23 марта.

По словам Магомеда Агамагомедова, ввод в эксплуатацию ЖК «Тернопольский» и второй очереди ЖК «Райки», сдача которой запланирована на июнь 2021 года, позволит восстановить права 384 дольщиков.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», разрешение на строительство дома переменной этажности на улице Рахманинова в Пензе было выдано в январе 2015 года. Начинала его возводить компания «Пензастрой», которая в 2018 году обанкротилась.

27 апреля 2018 года данный объект был включен в число проблемных.

Осенью того же года в рамках устной договоренности с правительством области за достройку дома взялась компания «Новое решение», возглавляемая Маратом Акчуриным.

8 мая 2019 года между правительством Пензенской области, администрацией Пензы, ОАО «Пензастрой», подрядными организациями и участниками строительства было заключено соглашение о намерениях по завершению ряда проблемных объектов. Одним из его условий была достройка ЖК «Тернопольский» компанией «Новое решение».

В конце 2019 года федеральный Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства принял решение о целесообразности финансирования мероприятий по завершению возведения данного дома.

В начале 2020 года обязательства застройщика перешли к региональному Фонду защиты прав граждан – участников долевого строительства.

17 августа фонд заключил с ООО «Новое решение» договор генерального подряда. Согласно данным портала госзакупок, его цена составила 273 млн. 790 тыс. 430 рублей.