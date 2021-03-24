Регион обеспечен посадочным материалом для лесовосстановительных работ — Минлесхоз Общество

Пенза, 24 марта 2021. PenzaNews. Пензенская область обеспечена посадочным материалом для проведения лесовосстановительных работ в 2021 году. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.

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«Пензенские лесоводы еще осенью обработали почву на площадях, отведенных под создание лесных культур, в достаточном количестве вырастили стандартный посадочный материал. Это 5 млн. сеянцев, что полностью обеспечивает лесовосстановительные работы 2021 года посадочным материалом», — отмечается в пресс-релизе.

В нем добавляется, что потребность региона составляет 2 млн. сеянцев.

«На сегодняшний день активно ведется подготовка к проведению мероприятий в посевных отделениях питомника», — сказано в тексте.

В сообщении уточняется, что для ускорения схода снега и разрушения корки на его поверхности осуществляется рыхление, а также разбрасывание золы; для лучшей циркуляции воздуха создаются так называемые «отдушины»; для консервации посадочного материала ведется приготовление снежных куч.