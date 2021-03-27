Расходы на еще не начавшуюся реконструкцию улицы Московской увеличены на 85 млн. рублей Общество

Пенза, 27 марта 2021. PenzaNews. Депутаты пензенской гордумы большинством голосов поддержали внесение изменений в бюджет города на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, предусматривающих, в частности, увеличение расходов на реконструкцию верхней части улицы Московской — на участке между улицами Кураева и Карла Маркса — на 85 млн. рублей.

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Как сообщила начальник финансового управления Пензы Ольга Завьялкина, ранее на данный объект планировалось потратить 219 млн. рублей.

«С учетом того, что экспертиза пройдена, известна стоимость объекта. Она значительно увеличена за счет тех работ, которые необходимо будет провести, поэтому мы добавляем 85 млн. [рублей]», — пояснила она в ходе 21-й очередной сессии гордумы, состоявшейся 26 марта.

Отвечая на вопрос о том, нельзя ли данные средства направить на другие цели, Ольга Завьялкина напомнила, что в 2020 году состоялось рейтинговое голосование по отбору территорий для благоустройства по программе формирования современной городской среды, победу в нем одержал проект реконструкции верхней части улицы Московской, после чего было заключено соглашение о софинансировании работ из муниципального, регионального и федерального бюджетов, поэтому отказаться от их проведения невозможно.

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По ее словам, в случае нарушения условий соглашения город лишится выделенных из федерального бюджета средств, а расходование полученных муниципалитетом денег на иные цели может быть трактовано как их нецелевое использование.

В свою очередь глава Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин уточнил, что замена объекта не может быть произведена ни при каких условиях.

«Это юридически недопустимо», — заявил он.

Владимир Мутовкин добавил, что проект реконструкции улицы Московской поддержали 9 тыс. человек.

Для аннулирования результатов рейтингового голосования, по его словам, нет оснований.

После этого депутаты приняли соответствующую поправку, предложенную к проекту решения о внесении изменений в бюджет города.