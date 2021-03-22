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Отменен аукцион на благоустройство улицы Московской с начальной ценой 219,4 млн. рублей

17:35 | 22.03.2021 | Общество

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Пенза, 22 марта 2021. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Пензы» отменило электронный аукцион на право заключения контракта на выполнение работ по благоустройству верхней части улицы Московской — на участке между улицами Кураева и Карла Маркса, начальная (максимальная) цена которого составляла 219,4 млн. рублей.

Отменен аукцион на благоустройство улицы Московской с начальной ценой 219,4 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«22 марта 2021 года отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного аукциона», — говорится в решении, опубликованном на официальном портале госзакупок.

В нем отмечается, что определение подрядчика отменено в соответствии со ст. 36 федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», благоустройство верхней части улицы Московской в Пензе предусмотрено программой формирования современной городской среды.

По проекту, в 2021 году там намечено организовать пешеходную прогулочную зону — провести работы по мощению улицы гранитной плиткой, установить новые световые опоры, посадить дополнительные зеленые насаждения и разместить малые архитектурные формы.

В основу проекта легла концепция, разработанная совместно со специалистами московского КБ «Стрелка».

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