Отменен аукцион на благоустройство улицы Московской с начальной ценой 219,4 млн. рублей Общество

Пенза, 22 марта 2021. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Пензы» отменило электронный аукцион на право заключения контракта на выполнение работ по благоустройству верхней части улицы Московской — на участке между улицами Кураева и Карла Маркса, начальная (максимальная) цена которого составляла 219,4 млн. рублей.

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«22 марта 2021 года отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного аукциона», — говорится в решении, опубликованном на официальном портале госзакупок.

В нем отмечается, что определение подрядчика отменено в соответствии со ст. 36 федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», благоустройство верхней части улицы Московской в Пензе предусмотрено программой формирования современной городской среды.

По проекту, в 2021 году там намечено организовать пешеходную прогулочную зону — провести работы по мощению улицы гранитной плиткой, установить новые световые опоры, посадить дополнительные зеленые насаждения и разместить малые архитектурные формы.

В основу проекта легла концепция, разработанная совместно со специалистами московского КБ «Стрелка».