В центре Пензы прошла несанкционированная акция в поддержку Навального Общество

Пенза, 22 апреля 2021. PenzaNews. Несанкционированная акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который ранее дважды был условно осужден за хищения, а после замены судом срока на реальный отправлен отбывать наказание в колонию №2 во Владимирской области, состоялась в центре Пензы вечером в минувшую среду, 21 апреля.

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Изначально планировалось, что не согласованное с властями мероприятие пройдет на площади имени В.И. Ленина, однако там заранее были выставлены металлические ограждения, по периметру рассредоточились сотрудники правоохранительных органов, а у ТЦ «Империя» были припаркованы полицейские автомобили, белые микроавтобусы и другие транспортные средства.

В итоге участники несанкционированной акции начали собираться у входа в торговый центр «Пассаж» со стороны улицы Московской. Через некоторое время часть из них переместилась к памятнику «Покаяние». Пришедшие в какой-то момент включили фонарики на своих мобильных телефонах, при этом они почти не скандировали никаких лозунгов. Также не было видно каких-либо флагов или плакатов.

Вскоре полиция оцепила территорию, перекрыв улицу Московскую. С помощью громкоговорителя до присутствующих была доведена информация о том, что все, кто хотят покинуть место несанкционированной акции, должны предъявить сотрудникам полиции документы. Кроме участников несогласованного мероприятия, в кольце оказались журналисты и случайные посетители кафе и магазинов.

По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», никто из участников несанкционированной акции в ходе ее проведения задержан не был. Вместе с тем не исключено, что в отношении данных лиц в ближайшее время могут быть составлены протоколы об административном правонарушении.

За участие в несанкционированной акции грозит ответственность по ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», которая предусматривает для граждан штраф от 10 тыс. рублей, или обязательные работы на срок до 100 часов, или арест до 15 суток.

Повторное совершение такого правонарушения влечет штраф от 150 тыс. рублей, или обязательные работы на срок до 200 часов, или арест до 30 суток.