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Открытие летнего сезона в городских парках Пензы состоится 1 мая

12:11 | 27.04.2021 | Общество

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Пенза, 27 апреля 2021. PenzaNews. Мероприятия, посвященные открытию летнего сезона, пройдут в городских парках Пензы в предстоящую субботу, 1 мая. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Открытие летнего сезона в городских парках Пензы состоится 1 мая. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации мэрии, в центральном парке культуры и отдыха имени В.Г. Белинского будут действовать спортивные и развлекательные площадки для взрослых и детей. Запланированы выступления артистов, шоу-программы, показ спектакля театра юного зрителя.

Помимо этого, состоятся мастер-классы и пленэры, будет работать библиомобиль, посетители смогут сделать фотографии на память в специально оборудованных зонах. Кроме того, намечено провести интеллектуальные игры и дискотеку под открытым небом.

В детском парке на улице Кронштадтской также запланированы выступления творческих коллективов, мастер-классы, работа ростовых кукол и аниматоров. Будет организована ярмарка народных умельцев.

Завершится мероприятие дискотекой и просмотром семейной комедии.

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