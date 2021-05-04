Анонсировано открытие летней площадки ресторана «Засека» в Пензе Общество

Пенза, 4 мая 2021. PenzaNews. Информация о предстоящем открытии летней площадки пензенского ресторана «Засека», на территории которого полгода назад произошел крупный пожар, размещена в аккаунтах заведения в социальных сетях.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила директор ресторана «Засека» Екатерина Артюшина в видеообращении, гостей ждет обновленное гриль-меню.

«Дорогие гости, мы рады вам сообщить, что открываем летнюю площадку ресторана «Засека». В этом сезоне мы подготовили для вас обновленное гриль-меню. Одновременно с открытием летней площадки у нас начинается восстановление ресторана. Мы открываем бронирование. Спасибо, что остаетесь с нами», — сказала она.

В опубликованном в соцсетях анонсе уточняется, что летняя площадка будет работать с 7 мая.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», пожар в ресторане «Засека» в Пензе произошел вечером 6 октября 2020 года. В результате происшествия никто не пострадал. При этом огонь полностью уничтожил здание ресторана, которое являлось одной из достопримечательностей Пензы.

15 января 2021 года заместитель начальника главного управления МЧС России по Пензенской области Дмитрий Закаткин сообщил, что причиной пожара в ресторане «Засека» стало возгорание горючих материалов в вентиляционном канале от пароконвектоматов, находившихся в помещении кухни на цокольном этаже.

По его словам, строения ресторана «Засека» были частично застрахованы. При этом сумму заместитель начальника ГУ МЧС назвать отказался.