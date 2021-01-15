Названа причина пожара в пензенском ресторане «Засека» Происшествия

Пенза, 15 января 2021. PenzaNews. Возгорание горючих материалов в вентиляционном канале от пароконвектоматов, находившихся в помещении кухни на цокольном этаже, стало причиной пожара в ресторане «Засека» в Пензе, произошедшем 6 октября 2020 года. Об этом сообщил заместитель начальника главного управления МЧС России по Пензенской области Дмитрий Закаткин.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Очаг пожара находился внутри металлического короба вентиляционного канала от двух пароконвектоматов, расположенных под потолком помещения кухни на цокольном этаже строения ресторана «Засека». Причиной послужило загорание в очаге пожара горючих материалов, а именно — отложений паров масел, жира, а также пыли от сыпучих продуктов, применяемых при приготовлении пищи, в результате воздействия на них тепловой энергии от разогретых до высокой температуры переугленных остатков свекольных чипсов либо искр, образовавшихся в результате самовозгорания угольных остатков свекольных чипсов при работе пароконвектомата», — сказал он в ходе брифинга, посвященным итогам работы в 2020 году, который состоялся в пятницу, 15 января.

По его словам, вовремя проведенные регламентные профилактические работы по очистке систем вентиляции и дополнительного оборудования могли бы предотвратить случившееся.

«Строения ресторана «Засека» были частично застрахованы. Теперь правоотношения по возмещению ущерба наступают между страховщиком и страхователем», — отметил Дмитрий Закаткин.

Сумму, на которую была застрахована «Засека», он назвать отказался.

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«Мы не вправе разглашать эту информацию», — пояснил замначальника ГУ МЧС России по Пензенской области.

Дмитрий Закаткин особо обратил внимание на то, что действия сотрудников ресторана, в здании которого на момент возникновения пожара, по его словам, находились более 20 человек, были правильными, и это позволило не допустить гибели людей.

«Это главное», — констатировал он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», пожар в ресторане «Засека» в Пензе произошел вечером 6 октября 2020 года.

Автоматическая сигнализация сработала в здании в 19.20. При этом первая информация о происшествии поступила в МЧС в 19.38.

В результате пожара никто не пострадал.

Огонь полностью уничтожил здание ресторана, которое являлось одной из достопримечательностей Пензы.