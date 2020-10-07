Появились фото «Засеки» после пожара Общество

Пенза, 7 октября 2020. PenzaNews. Огонь полностью уничтожил здание ресторана «Засека», которое являлось одной из достопримечательностей Пензы.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Это был высокий резной терем в старорусском стиле из натурального дерева.

Ресторан «Засека», июль 2013 г. Фотография из архива ИА «PenzaNews»

Судя по кадрам, снятым корреспондентом ИА «PenzaNews» на месте происшествия, в результате пожара уцелели бар «Мельница» и открытая летняя площадка, хотя они находились в непосредственной близости от горящего здания.

Не пострадала и располагающаяся на удалении восстановленная в 2013 году часть засечной черты.

О красоте ресторана, который был излюбленным местом отдыха разных поколений горожан, сейчас напоминают лишь обуглившиеся элементы декора и то, что осталось от деревянных срубов.

На территории «Засеки» продолжают работать сотрудники МЧС. Им предстоит установить истинную причину пожара, который, по предварительным данным, возник на кухне.

Периодически к пепелищу приезжают пензенцы. Многие восприняли пожар в «Засеке» как личную утрату, поскольку отмечали здесь важные события в жизни — свадьбы и дни рождения, проводили встречи с друзьями, коллегами и деловыми партнерами.

Воспоминаниями о заведении, слоганом которого была фраза «Сказочно душевно», в соцсетях активно делятся не только жители, но и гости Пензы, запомнившие «Засеку» как уютный ресторан с отличной кухней.