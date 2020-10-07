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ФОТОРЕПОРТАЖ Ресторан «Засека» после пожара. Пенза, 7 октября 2020 г.

Появились фото «Засеки» после пожара

13:15 | 07.10.2020 | Общество

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Пенза, 7 октября 2020. PenzaNews. Огонь полностью уничтожил здание ресторана «Засека», которое являлось одной из достопримечательностей Пензы.

Появились фото «Засеки» после пожара

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Это был высокий резной терем в старорусском стиле из натурального дерева.

Ресторан «Засека», июль 2013 г. Фотография из архива ИА «PenzaNews»Ресторан «Засека», июль 2013 г. Фотография из архива ИА «PenzaNews»

Судя по кадрам, снятым корреспондентом ИА «PenzaNews» на месте происшествия, в результате пожара уцелели бар «Мельница» и открытая летняя площадка, хотя они находились в непосредственной близости от горящего здания.

Не пострадала и располагающаяся на удалении восстановленная в 2013 году часть засечной черты.

О красоте ресторана, который был излюбленным местом отдыха разных поколений горожан, сейчас напоминают лишь обуглившиеся элементы декора и то, что осталось от деревянных срубов.

На территории «Засеки» продолжают работать сотрудники МЧС. Им предстоит установить истинную причину пожара, который, по предварительным данным, возник на кухне.

Периодически к пепелищу приезжают пензенцы. Многие восприняли пожар в «Засеке» как личную утрату, поскольку отмечали здесь важные события в жизни — свадьбы и дни рождения, проводили встречи с друзьями, коллегами и деловыми партнерами.

Воспоминаниями о заведении, слоганом которого была фраза «Сказочно душевно», в соцсетях активно делятся не только жители, но и гости Пензы, запомнившие «Засеку» как уютный ресторан с отличной кухней.

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