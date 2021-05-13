Асиат Уразаев заявил о необходимости строительства культурно-досугового центра в Средней Елюзани Общество

Пенза, 13 мая 2021. PenzaNews. Муфтий Централизованного духовного управления мусульман (ЦДУМ) Пензенской области Асиат Уразаев заявил о необходимости строительства культурно-досугового центра в селе Средняя Елюзань Городищенского района.

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«Люди нуждаются там в культурно-досуговом центре. [...] В этом есть определенная необходимость», — сказал он в ходе встречи временно исполняющего обязанности губернатора Пензенской области Олега Мельниченко с руководителями религиозных организаций, состоявшейся в Пензе по случаю праздника Ураза-байрам в четверг, 13 мая.

По словам Асиата Уразаева, Олег Мельниченко сможет сам убедиться в этом, когда посетит село.

«Подрастающее поколение должно и творчески развиваться», — отметил муфтий ЦДУМ Пензенской области.

Он также проинформировал руководителя субъекта федерации о том, что в Средней Елюзани ведется строительство новой мечети.

«В текущем сезоне уже постараемся закончить цокольный этаж», — уточнил Асиат Уразаев.

Муфтий выразил надежду на то, что строительство получится завершить к 2023 году.

«Я уверен, что эта мечеть [...] будет одной из красивейших мечетей не только области, но и всего Поволжья», — сказал он.