EN
20:19:04 Четверг, 13 мая
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Асиат Уразаев заявил о необходимости строительства культурно-досугового центра в Средней Елюзани

16:46 | 13.05.2021 | Общество

Печать

Пенза, 13 мая 2021. PenzaNews. Муфтий Централизованного духовного управления мусульман (ЦДУМ) Пензенской области Асиат Уразаев заявил о необходимости строительства культурно-досугового центра в селе Средняя Елюзань Городищенского района.

Асиат Уразаев заявил о необходимости строительства культурно-досугового центра в Средней Елюзани

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Люди нуждаются там в культурно-досуговом центре. [...] В этом есть определенная необходимость», — сказал он в ходе встречи временно исполняющего обязанности губернатора Пензенской области Олега Мельниченко с руководителями религиозных организаций, состоявшейся в Пензе по случаю праздника Ураза-байрам в четверг, 13 мая.

По словам Асиата Уразаева, Олег Мельниченко сможет сам убедиться в этом, когда посетит село.

«Подрастающее поколение должно и творчески развиваться», — отметил муфтий ЦДУМ Пензенской области.

Он также проинформировал руководителя субъекта федерации о том, что в Средней Елюзани ведется строительство новой мечети.

«В текущем сезоне уже постараемся закончить цокольный этаж», — уточнил Асиат Уразаев.

Муфтий выразил надежду на то, что строительство получится завершить к 2023 году.

«Я уверен, что эта мечеть [...] будет одной из красивейших мечетей не только области, но и всего Поволжья», — сказал он.

Новости партнеров
Читайте также
В Колышлейском районе возбуждено дело по факту получения травмы работником организации Защитник Владислав Созонов переходит из «ВВА-Подмосковье» в клуб «Локомотив-Пенза»
Пензенец осужден за незаконную организацию азартных игр Тарифы линейки #БезПереплат от «МегаФона» стали доступнее пенсионерам
Двое жителей Пензы подозреваются в краже 10 коробок конфет В губернаторском доме состоится выставка пензенского художника Валентина Обуховского
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама