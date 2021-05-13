Неравнодушные пензенцы в выходные будут убирать мусор на берегу Сурского водохранилища Общество

Пенза, 13 мая 2021. PenzaNews. Более 200 человек, как ожидается, примут участие в двухдневной акции «ЭкоВес», которая пройдет на берегу Сурского водохранилища в Пензенской области в предстоящие выходные, 15 и 16 мая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации Пензы.

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«Участники объединятся в команды по пять человек и проведут уборку прибрежной территории Сурского водохранилища от ручья Емельки до реки Медоевки. [...] Все два дня участников будут сопровождать волонтеры, которые помогут с инвентарем, ориентированием на местности и сбором мусора», — сказано в анонсе.

В нем отмечается, что собранные в ходе акции стекло, пластик, бумага и металл будут утилизированы.

«После того как каждая команда завершит уборку, результат труда будет посчитан и зафиксирован: сколько «КамАЗов» с мусором и сколько мешков в личном и командном зачетах собрали участники. В понедельник, 17 мая, планируется подведение итогов», — добавляется в тексте.