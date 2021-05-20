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Турчак попросил Путина присвоить звание «Город трудовой доблести» 11 городам

15:41 | 20.05.2021 | Общество

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Пенза, 20 мая 2021. PenzaNews. Секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать предложение партии о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» 11 городам — Красноярску, Северодвинску, Пензе, Кирову, Коломне, Барнаулу, Магадану, Тюмени, Рыбинску, Каменску-Уральскому и Комсомольску-на-Амуре.

Турчак попросил Путина присвоить звание «Город трудовой доблести» 11 городам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Все эти города достойны почетного звания. Это подтверждается не только огромной поддержкой жителей, но и экспертными заключениями Российской академии наук. Уважаемый Владимир Владимирович, просим Вас вновь поддержать предложение о присвоении вышеперечисленным городам почетного звания по случаю 76-летия Великой Победы», — сказал он в ходе 43-го заседания российского организационного комитета «Победа», состоявшегося в режиме видеоконференции в четверг, 20 мая.

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Андрей Турчак напомнил, что год назад глава государства поддержал предложение «Единой России» о присвоении 20 городам почетного звания «Город трудовой доблести».

«Ваше решение имело огромное значение для людей, позволило особо отметить тот подвиг, который совершили труженики тыла годы Великой Отечественной войны», — подчеркнул он.

Секретарь Генсовета партии добавил, что в большинстве городов, которым было присвоено почетное звание, партия вместе с жителями и при участии Российского военно-исторического общества определила места расположения памятных стел.

«В настоящий момент в городах идет процесс их установки», — цитирует Андрея Турчака пресс-служба «Единой России».

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