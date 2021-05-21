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Подписано распоряжение о мерах по обеспечению безопасности населения на водных объектах

09:35 | 21.05.2021 | Общество

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Пенза, 21 мая 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко подписал распоряжение регионального правительства о мерах по обеспечению безопасности населения на водных объектах.

Подписано распоряжение о мерах по обеспечению безопасности населения на водных объектах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Провести в период с 1 июня по 31 августа 2021 года на территории Пензенской области комплекс мероприятий по обеспечению безопасности населения на водных объектах», — говорится в документе.

В нем добавляется, что министерству образования Пензенской области необходимо усилить контроль за соблюдением безопасности на водных объектах в местах отдыха детей, обеспечить функционирование системы вызова экстренных оперативных служб и организовать профилактические занятия с несовершеннолетними; управлению ЖКХ и гражданской защиты населения региона следует инициировать рейды с участием представителей МЧС, МВД, органов местного самоуправления и СМИ, а также при наличии оснований обеспечить проведение контрольных мероприятий на объектах отдыха и оздоровления детей.

«Главному управлению МЧС России по Пензенской области [рекомендовано] организовать проведение месячника безопасности на водных объектах, по согласованию с владельцами провести техническое освидетельствование пляжей, [...] организовать проведение патрулирований инспекторами государственной инспекции по маломерным судам водных объектов, [...] размещение материалов в средствах массовой информации о мерах по обеспечению безопасности и предупреждению несчастных случаев на водных объектах», — отмечается в распоряжении.

Также в документе даны рекомендации региональным управлениям МВД, Роспотребнадзора и руководителям органов местного самоуправления.

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