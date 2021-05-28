Жители должны иметь возможность пользоваться инфраструктурой школ — Мельниченко Общество

Пенза, 28 мая 2021. PenzaNews. Жители микрорайонов должны иметь возможность пользоваться инфраструктурой, созданной на территории близлежащих школ. Такое мнение выразил временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко.

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«Это все-таки центр работы по микрорайону. [...] Это социокультурный, образовательный, воспитательный центр микрорайона. Соответственно, в школе должны работать кружки. В школе должны работать секции. Спортивный зал там должен до позднего вечера функционировать. Там кипеть работа должна», — отметил он в ходе совместного заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Пензенской области, состоявшегося в правительстве региона вечером в минувший четверг, 27 мая.

Руководитель субъекта федерации подчеркнул, что «меры безопасности не должны мешать жизни людей».

«Школа, извините, не закрытое учреждение, это не колония. Это школа. Соответственно, люди, которые живут в этом микрорайоне, должны иметь возможность пользоваться всей инфраструктурой, которая создана в учебном заведении. В этом суть», — подчеркнул Олег Мельниченко.

По его словам, «меры безопасности надо выстроить таким образом, чтобы органично вписались они в жизнь людей, но не создавали им проблем».

«Если мы во имя мер безопасности прекратим всю работу в учебных заведениях и никого пускать никуда не будем, то [...] грош нам цена. [...] Почему мы должны закрывать территорию школы для местных жителей? Там должны и мамы с детьми гулять, и, может быть, люди пожилого возраста прогуливаться. Что, это террористы что-ли? Это не террористы», — сказал врио губернатора.