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Жители должны иметь возможность пользоваться инфраструктурой школ — Мельниченко

09:29 | 28.05.2021 | Общество

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Пенза, 28 мая 2021. PenzaNews. Жители микрорайонов должны иметь возможность пользоваться инфраструктурой, созданной на территории близлежащих школ. Такое мнение выразил временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко.

Жители должны иметь возможность пользоваться инфраструктурой школ — Мельниченко

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Это все-таки центр работы по микрорайону. [...] Это социокультурный, образовательный, воспитательный центр микрорайона. Соответственно, в школе должны работать кружки. В школе должны работать секции. Спортивный зал там должен до позднего вечера функционировать. Там кипеть работа должна», — отметил он в ходе совместного заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Пензенской области, состоявшегося в правительстве региона вечером в минувший четверг, 27 мая.

Руководитель субъекта федерации подчеркнул, что «меры безопасности не должны мешать жизни людей».

«Школа, извините, не закрытое учреждение, это не колония. Это школа. Соответственно, люди, которые живут в этом микрорайоне, должны иметь возможность пользоваться всей инфраструктурой, которая создана в учебном заведении. В этом суть», — подчеркнул Олег Мельниченко.

По его словам, «меры безопасности надо выстроить таким образом, чтобы органично вписались они в жизнь людей, но не создавали им проблем».

«Если мы во имя мер безопасности прекратим всю работу в учебных заведениях и никого пускать никуда не будем, то [...] грош нам цена. [...] Почему мы должны закрывать территорию школы для местных жителей? Там должны и мамы с детьми гулять, и, может быть, люди пожилого возраста прогуливаться. Что, это террористы что-ли? Это не террористы», — сказал врио губернатора.

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