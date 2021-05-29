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Алексей Кузьмичев назначен замглавы следственного управления СКР по Приморскому краю

10:21 | 29.05.2021 | Общество

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Пенза, 29 мая 2021. PenzaNews. Алексей Кузьмичев, возглавлявший отдел процессуального контроля следственного управления СКР по Пензенской области с 2014 года, назначен заместителем руководителя СУ СКР по Приморскому краю.

Алексей Кузьмичев назначен замглавы следственного управления СКР по Приморскому краю. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Пензенской области, соответствующий приказ председателя Следственного комитета России подписан 28 мая.

Кузьмичев Алексей Геннадьевич в 2005 году окончил Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева.

В том же году был принят на должность следователя прокуратуры Инзенского района Ульяновской области.

В 2007 году стал старшим следователем карсунского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Ульяновской области.

С 2009 по 2011 годы работал референтом, старшим референтом отдела процессуального контроля следственного управления СК при прокуратуре РФ по Пензенской области.

С 2011 по 2014 годы — заместитель руководителя отдела процессуального контроля СУ СКР по Пензенской области.

В 2014 году возглавил данный отдел.

Награжден медалями «За безупречную службу» III степени, «За службу закону», «За заслуги», «10 лет Следственному комитету Российской Федерации».

В 2021 году за добросовестное исполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм, многолетнюю безупречную и эффективную службу, достижение высоких показателей в работе и выполнение заданий особой важности и сложности был занесен на доску почета Следственного комитета России.

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