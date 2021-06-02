Дмитрий Соломадин назначен прокурором Сердобского района Общество

Пенза, 2 июня 2021. PenzaNews. Младший советник юстиции Дмитрий Соломадин назначен прокурором Сердобского района Пензенской области.

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Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, соответствующий приказ генерального прокурора России подписан 31 мая.

Соломадин Дмитрий Евгеньевич родился в Пензе в 1981 году.

В 2003 году окончил Саратовскую государственную академию права по специальности «Юриспруденция».

С ноября 2015 года проходит службу в органах прокуратуры. Состоял в должностях помощника прокурора Ленинского района Пензы, прокурора отдела по надзору за законностью правовых актов и исполнением законов в социальной сфере управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Пензенской области, заместителя прокурора Железнодорожного района Пензы.

За примерное исполнение служебных обязанностей поощрялся генеральным прокурором России и прокурором Пензенской области.

Женат, воспитывает несовершеннолетнего ребенка.