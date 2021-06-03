Пензенец вошел в число победителей фотоконкурса «Самая красивая страна» Общество

Пенза, 3 июня 2021. PenzaNews. Филипп Харченко из Пензенской области вошел в число победителей VII фотоконкурса Русского географического общества «Самая красивая страна». Об этом ИА «PenzaNews» сообщил председатель областного отделения РГО Игорь Пантюшов.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, пензенец занял первое место в номинации «Макромир» с работой «Улитки-болтушки».

«Победителю будет вручен фотоаппарат», — сказал Игорь Пантюшов.

Итоги VII фотоконкурса «Самая красивая страна» были подведены на заседании жюри в штаб-квартире Русского географического общества 2 июня. Названы победители в 14 основных номинациях и обладатели четырех специальных призов.

Победители в номинациях основного конкурса получат по 250 тыс. рублей. Призерам будут вручены дипломы РГО.

С 2019 года в рамках основного конкурса проходит отдельное соревнование для фотографов до 16 лет — «Самая красивая страна глазам детей». Его победители получат профессиональные фотокамеры.

Работы финалистов конкурса будут экспонироваться в России и за ее пределами.