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Пензенец вошел в число победителей фотоконкурса «Самая красивая страна»

09:43 | 03.06.2021 | Общество

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Пенза, 3 июня 2021. PenzaNews. Филипп Харченко из Пензенской области вошел в число победителей VII фотоконкурса Русского географического общества «Самая красивая страна». Об этом ИА «PenzaNews» сообщил председатель областного отделения РГО Игорь Пантюшов.

Пензенец вошел в число победителей фотоконкурса «Самая красивая страна». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, пензенец занял первое место в номинации «Макромир» с работой «Улитки-болтушки».

«Победителю будет вручен фотоаппарат», — сказал Игорь Пантюшов.

Итоги VII фотоконкурса «Самая красивая страна» были подведены на заседании жюри в штаб-квартире Русского географического общества 2 июня. Названы победители в 14 основных номинациях и обладатели четырех специальных призов.

Победители в номинациях основного конкурса получат по 250 тыс. рублей. Призерам будут вручены дипломы РГО.

С 2019 года в рамках основного конкурса проходит отдельное соревнование для фотографов до 16 лет — «Самая красивая страна глазам детей». Его победители получат профессиональные фотокамеры.

Работы финалистов конкурса будут экспонироваться в России и за ее пределами.

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