В регионе подготовлены проекты нормативно-правовых актов по реализации «гаражной амнистии» Общество

Пенза, 6 июня 2021. PenzaNews. Проекты нормативно-правовых актов, позволяющих реализовать «гаражную амнистию», подготовлены в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы департамента государственного имущества региона.

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«С 1 сентября 2021 года вступает в силу федеральный закон от 5 апреля 2021 года №79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», так называемый закон о «гаражной амнистии», который позволит гражданам приобрести в собственность бесплатно земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены гаражи, возведенные до введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации. Такое право будет предоставлено гражданам в течение 5 лет — до 1 сентября 2026 года», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что департаментом подготовлен проект закона «О внесении изменений в закон Пензенской области «О регулировании земельных отношений на территории Пензенской области», которым, в частности, будет установлен состав мероприятий, направленных на выявление лиц, использующих гаражи, права на которые не зарегистрированы в ЕГРН, и прописана необходимость оказания им содействия в приобретении прав на гаражи и на земельные участки, на которых они расположены.

Из сообщения следует, что также подготовлены проекты постановлений регионального правительства об установлении порядка использования земельных участков для возведения гражданами гаражей и определения соответствующей платы.

«Проекты нормативно-правовых актов в настоящее время проходят процедуру согласования. Ориентировочный срок их принятия — июнь-август 2021 года», — уточняется в тексте.