АНО «Интеллект-Пенза» получит субсидию ФАДН в размере около 1,9 млн. рублей Общество

Пенза, 9 июня 2021. PenzaNews. Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Центр образования «Интеллект-Пенза» получит субсидию из федерального бюджета в размере более 1 млн. 880 тыс. рублей. Распределение денежных средств на поддержку федеральных национально-культурных автономий и иных некоммерческих организаций утверждено приказом Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН).

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Выделение субсидий предусмотрено госпрограммой «Реализация государственной национальной политики».

Как отмечается в сообщении пресс-службы правительства Пензенской области, АНО «Интеллект-Пенза» планирует создать социокультурный центр «Я в России рожден, я частица России».

«Запланировано создание детского цыганского самодеятельного творческого коллектива, интерактивного музея цыганской культуры и работы выставочной экспозиции историко-этнографического музея, творческих профориентационных занятий в студии «Подкова счастья», а также проведение областного конкурса детского рисунка на тему «Традиции цыганской культуры», — уточняется в тексте.