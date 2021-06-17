Троллейбусы пустят в объезд места ремонта сетей на проспекте Победы с 23 по 30 июня Общество

Пенза, 17 июня 2021. PenzaNews. Троллейбусы №1, №2 и №6 будут пущены в объезд места проведения ремонта теплосетей на проспекте Победы в Пензе — на участке между остановками «Буратино» и «Памятник Победы» — с 23 по 30 июня. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

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По информации мэрии, троллейбус №1 от улицы Карпинского будет следовать по проспекту Победы, улицам Беляева, Циолковского, Крупской, Гагарина, Ленина, проспекту Победы, улице Карпинского и далее по маршруту.

Троллейбус №2 от улицы Коммунистической будет направлен по проспекту Победы, улицам Беляева, Циолковского, Крупской, Гагарина, Ленина, проспекту Победы, улице Коммунистической и далее по маршруту.

Троллейбус №6 с проспекта Победы будет поворачивать на улицу Беляева, а затем он будет следовать по улицам Циолковского, Крупской, Гагарина, Ленина, проспекту Победы, улице Карпинского и далее по маршруту.