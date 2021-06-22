Жителям Пензы предложили проголосовать за открытие экоцентра в рамках акции «Пятерочки» и P&G Общество

Пенза, 22 июня 2021. PenzaNews. Жители Пензы могут поддержать открытие экоцентра в родном городе в ходе народного голосования, стартовавшего в рамках федеральной акции «Сохраним планету вместе: пятерка зеленых дел», которую запустили торговая сеть «Пятерочка» и компания Procter & Gamble. Об этом говорится в совместном сообщении компаний.

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«Экоцентр планируется открыть осенью. Там будет функционировать пункт приема и сортировки разных видов вторсырья для последующей переработки, также он станет пространством для проведения мероприятий и фестивалей на экотематику», — отмечается в нем.

В сообщении уточняется, что на создание экоцентра будет направлена часть средств от продажи продукции Procter & Gamble в размере 3 млн. рублей.

Чтобы поддержать создание экоцентра в своем городе, необходимо до 31 июля 2021 года приобрести в любой «Пятерочке» товар, участвующий в акции, и затем проголосовать на сайте 5ka.pgbonus.ru .

Помимо Пензы, на открытие экоцентра также претендуют Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, Казань, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Воронеж, Саратов, Пермь, Волгоград, Липецк, Калуга, Псков и Пятигорск.

В рамках акции в магазинах размещены специальные информационные материалы с QR-кодом, перейдя по которому потребитель может узнать, как сделать процесс покупки более экологичным.

Послом кампании «Сохраним планету вместе: пятерка зеленых дел» стала певица Глюкоза, которая разделяет философию ответственного потребления и принимает активное участие в экологических форумах и проектах.

По ее мнению, основной посыл совместной инициативы двух компаний заключается в том, что каждый человек способен внести свой вклад в сохранение планеты, причем путь к ответственному потреблению не такой долгий, как может показаться на первый взгляд.

«Я уверена, что вопрос экологии и сохранения окружающей среды волнует большинство россиян. Просто далеко не все понимают, что экологичные привычки — это просто. Именно поэтому мы и решили немного помочь нашим покупателям: советом, простой инструкцией и, конечно, собственным примером», — сказала она.

В свою очередь директор по маркетингу торговой сети «Пятерочка» Михаил Ярцев обратил внимание на то, что компания на своем примере показывает, как бизнес может заботиться об экологии.

«Например, для производства корзин в новых магазинах мы используем переработанный пластик, отправляем на переработку отходы, которые образуются в результате ежедневной деятельности магазинов, внедряем систему «умный магазин», которая сокращает энергопотребление в торговых точках. И, конечно же, мы стремимся вовлечь гостей, создавая больше возможностей для ведения экологичного образа жизни. Так, в нашем мобильном приложении можно отказаться от печати чека, заменив его на электронный. Мы стремимся сформировать полезные привычки у россиян, стимулируя их совершать простые действия на благо всей планеты. Наша совместная акция с P&G — это вклад в развитие инфраструктуры по раздельному сбору отходов, которую так важно развивать особенно в небольших городах», — отметил он.

По словам старшего директора по корпоративным коммуникациям и устойчивому развитию P&G в Восточной Европе Руслана Ноздрякова, общество становится все более осознанным, поэтому покупатели охотно откликаются на экологические инициативы.

«Конечно, на нас как на представителях бизнеса лежит огромная ответственность за экологию, но без поддержки потребителей в этом деле обойтись невозможно. Совместная с «Пятерочкой» кампания — это наш призыв объединить усилия ради благополучия будущих поколений», — подчеркнул он.