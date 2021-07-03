Парк в честь 40-летия Победы выбран в качестве места установки памятной стелы Общество

Пенза, 3 июля 2021. PenzaNews. Большинство интернет-пользователей, принявших участие в опросе о месте установки памятной стелы в честь присвоения Пензе почетного звания «Город трудовой доблести», выбрали из десяти предложенных на сайте мэрии вариантов парк, посвященный 40-летию Победы. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Спасибо всем землякам, которые выбрали место для установки памятной стелы в честь присвоения Пензе звания «Город трудовой доблести». Июньский соцопрос завершен. Большинство граждан проголосовали за территорию парка «40 лет Победы» в Арбеково», — написал он в Instagram.

По мнению Олега Мельниченко, «это лучшая из десяти локаций, предложенных мэрией».

«Специалисты Российского военно-исторического общества утверждают оптимальные для стелы параметры, чтобы новый монумент идеально вписался в городской ландшафт. Высота памятника будет не менее 12 метров», — добавил руководитель субъекта федерации.

Он отметил, что в парке планируется провести работы по благоустройству.

«У горожан и гостей нашего региона появится новое место для отдыха», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», онлайн-голосование по выбору места установки стелы «Город трудовой доблести» стартовало на сайте администрации Пензы 10 июня.

Сначала интернет-пользователям было предложено 11 вариантов, однако затем их число было сокращено до десяти.

Согласно результатам, которые в настоящее время доступны в разделе «Архив опросов», за парк в честь 40-летия Победы отдано 3 тыс. 679 голосов.

Всего на 24 голоса меньше — 3 тыс. 655 — получил вариант «Лестничный марш у дворца детского (юношеского) творчества на улице Бекешской».

В тройку лидеров голосования также вошла территория смотровой площадки на улице Мира, за это место проголосовали 840 человек.