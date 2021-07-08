Максиму Иванкину объявлен выговор Общество

Пенза, 8 июля 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что директору МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы» Максиму Иванкину объявлен выговор.

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«Небольшая поездка по городу закончилась выговором директору департамента ЖКХ Пензы Иванкину», — написал глава региона в Instagram.

Свою запись в соцсети он сопроводил фотографией, сделанной неподалеку от киноконцертного зала «Пенза».

«На фото ямы на дорогах возле ККЗ, на которые нанесена дорожная разметка. Было бы смешно, если бы не было так грустно. Абсурдность ситуации зашкаливает», — отметил Олег Мельниченко.

Он добавил, что в связи с этим состоялся серьезный разговор с главой администрации Пензы Андреем Лузгиным и временно исполняющим обязанности первого заместителя председателя правительства области Виктором Кувайцевым.

«Важен жесткий контроль за качеством проводимых ремонтных работ в городе и области», — подчеркнул врио губернатора.