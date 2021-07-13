Антон Шаронов назначен заместителем генерального директора ГАУ «Медиахолдинг «Экспресс» Общество

Пенза, 13 июля 2021. PenzaNews. Антон Шаронов, который в разные годы трудился в правительстве Пензенской области, руководил управлением Роскомнадзора, возглавлял администрацию Сердобского района, а также был директором ГКУ «ПРОБИ», назначен на должность заместителя генерального директора ГАУ «Медиахолдинг «Экспресс».

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Как сообщил ИА «PenzaNews» временно исполняющий обязанности начальника департамента информационной политики и СМИ Пензенской области Сергей Федотов, соответствующий приказ о назначении был подписан в минувший понедельник, 12 июля.

Собеседник агентства добавил также, что на Антона Шаронова возложены функции врио генерального директора «Экспресса», поскольку руководитель медиахолдинга Виктор Рубцов находится в отпуске, который завершится 30 июля.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», постановление правительства Пензенской области о создании государственного автономного учреждения «Медиахолдинг «Экспресс» было подписано 5 августа 2019 года.

26 августа ГАУ было зарегистрировано в качестве юридического лица. Основной вид деятельности — деятельность в области телевизионного вещания.

С момента создания ГАУ «Медиахолдинг «Экспресс» должность генерального директора занимает Виктор Рубцов. До назначения Антона Шаронова у него был один заместитель — Людмила Коломыцева.