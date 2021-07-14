В Пензе обсудили концепцию памятной стелы Общество

Пенза, 14 июля 2021. PenzaNews. Концепция памятной стелы, которую планируется установить в парке, посвященном 40-летию Победы, в честь присвоения Пензе почетного звания «Город трудовой доблести», стала главной темой рабочей встречи, состоявшейся накануне в мэрии.

Фото: Penza-gorod.ru

В ней приняли участие глава администрации Пензы Андрей Лузгин, его заместители Сергей Волков и Магомед Агамагомедов, главный архитектор города Сергей Петров и главный художник Александр Киреев, начальник управления культуры Вера Фейгина, а также скульптор Денис Стритович и архитектор Кирилл Скольский, которые участвуют в создании памятных стел в городах трудовой доблести.

Предварительно специалисты из Москвы осмотрели площадку, отметив по итогам, что выбрано подходящее место.

Они также положительно оценили то, что в Пензе разработана предварительная концепция стелы. Им понравилась идея с конструкцией из восьми столбов, символизирующих предприятия, работники которых ковали победу в тылу.

Также участники встречи рассмотрели типовые проекты, реализуемые в других городах.

Как сообщает пресс-служба мэрии, концепция стелы, установку которой планируется финансировать из различных источников, в том числе из средств Российского военно-исторического общества, будет вынесена на рассмотрение градостроительного совета при правительстве Пензенской области.