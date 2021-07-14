Компания «Флагман Инжиниринг» заявилась на аукцион по капремонту дороги на улице Рябова Общество

Пенза, 14 июля 2021. PenzaNews. Единственная заявка на участие в электронном аукционе на проведение капитального ремонта дороги на улице Рябова в Пензе поступила от московской компании «Флагман Инжиниринг».

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Заявка признана соответствующей требованиям, а электронный аукцион — несостоявшимся.

Согласно протоколу собрания единой комиссии МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» от 12 июля, планируется заключить муниципальный контракт с ООО «Флагман Инжиниринг» по начальной (максимальной) цене — 267 млн. 150 тыс. 400 рублей.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 7 июня в ходе совещания в правительстве Пензенской области врио министра строительства и дорожного хозяйства региона Александр Гришаев заявил, что контракты по трем капиталоемким объектам в Пензе, включенным в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»), необходимо заключить до 1 июля. В числе этих объектов глава ведомства назвал дорогу на улице Рябова.

8 июня МКУ «УКС города Пензы» объявило электронный аукцион на капремонт дороги на улице Рябова с начальной (максимальной) ценой 267 млн. 150 тыс. 400 рублей, однако на него не было подано ни одной заявки.

25 июня был объявлен новый электронный аукцион.