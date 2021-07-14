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Строительством дороги от Арбеково до Зари займется компания из Самары

13:22 | 14.07.2021 | Общество

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Пенза, 14 июля 2021. PenzaNews. Единственная заявка на участие в электронном аукционе по отбору подрядчика для строительства общегородской магистрали от II микрорайона Арбеково города Пензы до малоэтажной застройки в Заре с примыканием к федеральной трассе М5 «Урал» поступила от самарского ООО «НПО «Авангард».

Строительством дороги от Арбеково до Зари займется компания из Самары. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Заявка признана соответствующей требованиям, а электронный аукцион — несостоявшимся.

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Согласно протоколу собрания единой комиссии МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» от 13 июля, планируется заключить муниципальный контракт с ООО «НПО «Авангард» по начальной (максимальной) цене — 358 млн. 131 тыс. 320 рублей.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», строительство общегородской магистрали от II микрорайона Арбеково города Пензы до малоэтажной застройки в Заре с примыканием к федеральной трассе М5 «Урал» предусмотрено национальным проектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»).

По информации администрации Пензы, в 2021 году планируется проведение работ на участке от ТЦ «Берлин» до ТЦ «Весна», где существующую дорогу намечено расширить до шести полос.

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