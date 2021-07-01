Объявлен аукцион на строительство шестиполосной дороги от Арбеково до Зари Общество

Пенза, 1 июля 2021. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Пензы» объявило электронный аукцион с начальной (максимальной) ценой более 358 млн. рублей, по результатам которого будет определен подрядчик для выполнения работ по строительству общегородской магистрали от II микрорайона Арбеково до малоэтажной застройки в Заре с примыканием к федеральной трассе М5 «Урал».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Работы должны проводиться в соответствии с проектной документацией, подготовленной Пензенским государственным университетом архитектуры и строительства.

Предполагается, что строительство будет осуществляться в четыре этапа в период по 31 июля 2023 года.

Финансирование предусмотрено из бюджетов трех уровней: городского, регионального и федерального.

Согласно документации, размещенной на официальном портале госзакупок, дорога будет иметь шесть полос движения.

Общая протяженность участка строительства — 1 км 824 метра. Начало участка на проспекте Строителей — в районе пересечения улиц Ладожской и Лядова, окончание — на улице Генерала Глазунова в 224 метрах от улицы 65-летия Победы.

Читайте также

В Пензе дорогу от «Берлина» до «Весны» в 2021 году расширят до шести полос

Ближайший жилой дом — №156А — расположен с южной стороны по проспекту Строителей на расстоянии 12 метров от автодороги.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», строительство общегородской магистрали от II микрорайона Арбеково города Пензы до малоэтажной застройки в Заре с примыканием к федеральной трассе М5 «Урал» предусмотрено национальным проектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»).

По информации администрации Пензы, в 2021 году планируется проведение работ на участке от ТЦ «Берлин» до ТЦ «Весна», где существующую дорогу намечено расширить до шести полос.