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В Пензе займутся детскими площадками в охранных зонах теплосетей

09:43 | 22.07.2021 | Общество

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Пенза, 22 июля 2021. PenzaNews. Вопрос с детскими площадками, размещенными в охранных зонах тепловых сетей, планируется решить в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

В Пензе займутся детскими площадками в охранных зонах теплосетей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В связи с масштабным ремонтом коммуникаций районным администрациям поставлена задача по переносу с территории охранных зон теплосетей детских игровых площадок, размещенных на муниципальной земле», — сказано в тексте.

«В случае если игровые элементы расположены на придомовой территории, этой работой должны заниматься управляющие компании», — добавляется в нем.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2019 году специалисты компании «Т Плюс» провели внеплановые проверки соблюдения особых условий использования земельных участков в границах охранных зон теплосетей, в результате которых выявили в регионах присутствия около 5 тыс. незаконных сооружений и прочих объектов. На территории Пензы было выявлено 192 потенциально опасных участка.

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