Из бюджета Пензы выделят 41 млн. рублей на благоустройство парка, где установят стелу Общество

Пенза, 23 июля 2021. PenzaNews. Денежные средства в размере 41 млн. рублей будут направлены на благоустройство парка, посвященного 40-летию Победы, где планируется установить стелу в честь присвоения Пензе почетного звания «Город трудовой доблести». Соответствующие изменения внесены в главный финансовый документ города в ходе 25-й внеочередной сессии гордумы в пятницу, 23 июля.

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Как сообщил глава администрации Пензы Андрей Лузгин, из этой суммы 3 млн. рублей предусмотрено на подготовку проектно-сметной документации по объектам благоустройства, фундаментам, основаниям и несущим конструкциям.

«У нас стела [будет] 12, 14 или 15 метров. Нам нужно рассчитать под нее ветровые и все прочие нагрузки. То есть нам нужен фундамент — мы на него делаем документацию; нам нужна несущая конструкция, то есть металлоконструкция, которая саму стелу, арку и все прочее будет держать; нам нужна документация на благоустройство сквера, то есть смета, мы должны ее сделать и пройти экспертизу», — пояснил он.

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Еще примерно 20 млн. рублей, по словам мэра, будет выделено непосредственно на возведение несущей конструкции для стелы.

«18 млн. рублей будет потрачено на благоустройство: озеленение, мощение, дополнительные дорожки, восстановление асфальта там, где он разрушен», — сказал Андрей Лузгин, уточнив, что планируется привести в порядок всю территорию в районе проспекта Победы, 6-го проезда Пестеля и улицы Рахманинова.

«Предварительно [выделенных денег] хватит на все», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос одного из депутатов.

Андрей Лузгин также сообщил, что памятный знак, который в настоящее время находится на территории парка, будет перенесен.

«Памятный знак... Мы его переносим, рядом оставляем», — отметил мэр Пензы.