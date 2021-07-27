Заключен контракт на строительство дороги от Арбеково до Зари на сумму более 358 млн. рублей Общество

Пенза, 27 июля 2021. PenzaNews. МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» в лице и.о. начальника Артема Белоусова заключило с самарским ООО «НПО «Авангард» в лице директора Сергея Савичева муниципальный контракт на строительство общегородской магистрали от II микрорайона Арбеково до малоэтажной застройки в Заре с примыканием к федеральной трассе М5 «Урал».

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Его цена составила 358 млн. 131 тыс. 320 рублей.

Финансирование будет осуществляться из бюджетов трех уровней — городского, областного и федерального.

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Предполагается, что работы будут выполнены в четыре этапа: первый продлится с 27 июля 2021 года по 27 апреля 2022-го, второй — с 1 марта по 30 декабря 2022 года, третий — с 1 ноября 2022 года по 15 марта 2023-го, четвертый — с 16 марта по 31 июля 2023 года.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», строительство общегородской магистрали от II микрорайона Арбеково города Пензы до малоэтажной застройки в Заре с примыканием к федеральной трассе М5 «Урал» предусмотрено национальным проектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»).

По информации администрации Пензы, в 2021 году планируется проведение работ на участке от ТЦ «Берлин» до ТЦ «Весна», где существующую дорогу намечено расширить до шести полос.