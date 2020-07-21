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Пензенская область приступает к третьему этапу снятия ограничений из-за коронавируса

13:47 | 21.07.2020 | Общество

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Пенза, 21 июля 2020. PenzaNews. Пензенская область с 21 июля приступает к третьему этапу снятия ограничений, действующих в регионе в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Соответствующие дополнения внесены в постановление губернатора №27 «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области».

Пензенская область приступает к третьему этапу снятия ограничений из-за коронавируса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С 21 июля 2020 года осуществить переход на третий этап снятия ограничений: возобновить работу с соблюдением требований Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека предприятий торговли и сферы услуг без ограничения числа одновременно обслуживаемых посетителей и площади открываемого объекта», — говорится в тексте документа.

Постановлением также внесены изменения в п. 3.1, в соответствии с которыми в регионе ограничено проведение различных массовых мероприятий: спортивные теперь разрешены. Помимо этого, снят запрет на работу кинотеатров и кинозалов.

Кроме того, уточнен п. 28. Установлено, что въезд на территорию Пензенской области иностранных граждан из иных государств, где зарегистрированы случаи коронавируса, возможен исключительно при наличии отрицательных результатов лабораторных обследований на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПРЦ), полученных не ранее чем за три дня до прибытия в Россию.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму.

9 июля губернатор Иван Белозерцев подписал постановление, которым действие ряда ограничений было продлено по 26 июля. Однако на следующий день этот период был сокращен. По последней информации, ограничения в связи с коронавирусом будут действовать в Пензенской области по 25 июля.

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