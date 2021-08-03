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В Пензенской области за полгода в сфере противодействия коррупции выявлено почти 1,4 тыс. нарушений

09:50 | 03.08.2021 | Общество

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Пенза, 3 августа 2021. PenzaNews. Работники органов прокуратуры Пензенской области выявили 1 тыс. 398 нарушений законов в сфере противодействия коррупции в I полугодии 2021 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В Пензенской области за полгода в сфере противодействия коррупции выявлено почти 1,4 тыс. нарушений. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С целью их устранения прокурорами принесено 329 протестов, в суды направлено девять заявлений, внесено 463 представления, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечены 434 лица. К административной ответственности привлечены 46 лиц. По материалам прокурорских проверок возбуждено четыре уголовных дела коррупционной направленности», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что за шесть месяцев текущего года выявлено 19 фактов личной заинтересованности государственных и муниципальных служащих, а также иных лиц, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

«В I полугодии 2021 года органами прокуратуры области выявлено 14 нарушений коррупционной направленности, связанных с распоряжением муниципальной собственностью. Установлено, что ряд глав администраций муниципальных образований в нарушение требований антикоррупционного законодательства использовали муниципальное имущество — транспортные средства — в личных целях, не связанных со служебной деятельностью. По актам прокурорского реагирования девять глав администраций привлечены к дисциплинарной ответственности, четыре лица привлечены к административной ответственности», — уточняется в тексте.

В сообщении добавляется, что 10 нарушений коррупционной направленности зафиксировано в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в связи с чем принесено восемь протестов, которые рассмотрены и удовлетворены — правовые акты приведены в соответствие с требованиями федерального законодательства; внесено два представления.

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