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Основные строительные работы на Бакунинском мосту завершат на следующей неделе — Лузгин

12:48 | 03.08.2021 | Общество

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Пенза, 3 августа 2021. PenzaNews. Основные строительные работы на Бакунинском мосту в Пензе будут завершены на следующей неделе. Об этом сообщил глава администрации города Андрей Лузгин.

Основные строительные работы на Бакунинском мосту завершат на следующей неделе — Лузгин. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Подрядная организация должна основные строительные работы закончить на следующей неделе», — сказал он в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 3 августа.

Андрей Лузгин призвал ответственных лиц не затягивать с работами по демонтажу забора и вывозу мусора.

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«Вопрос благоустройства прилегающих территорий и приведения в порядок фасадов соседних зданий также остается на контроле», — цитирует мэра пресс-служба городской администрации.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Бакунинский мост в Пензе был закрыт на реконструкцию 19 сентября 2019 года.

Контракт заключен с ООО «Автодорога». Его цена превышает 900 млн. рублей.

Дата завершения работ — 1 сентября 2021 года.

Реконструкция объекта ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»).

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