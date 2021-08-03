Основные строительные работы на Бакунинском мосту завершат на следующей неделе — Лузгин Общество

Пенза, 3 августа 2021. PenzaNews. Основные строительные работы на Бакунинском мосту в Пензе будут завершены на следующей неделе. Об этом сообщил глава администрации города Андрей Лузгин.

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«Подрядная организация должна основные строительные работы закончить на следующей неделе», — сказал он в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 3 августа.

Андрей Лузгин призвал ответственных лиц не затягивать с работами по демонтажу забора и вывозу мусора.

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«Вопрос благоустройства прилегающих территорий и приведения в порядок фасадов соседних зданий также остается на контроле», — цитирует мэра пресс-служба городской администрации.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Бакунинский мост в Пензе был закрыт на реконструкцию 19 сентября 2019 года.

Контракт заключен с ООО «Автодорога». Его цена превышает 900 млн. рублей.

Дата завершения работ — 1 сентября 2021 года.



Реконструкция объекта ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»).