Второй кинопоказ в рамках фестиваля «Кинометрия» состоится в Пензе 8 августа Общество

Пенза, 6 августа 2021. PenzaNews. Второй кинопоказ в рамках фестиваля «Кинометрия», организованного в Пензе «Ростелекомом» и ГК «Территория жизни», запланирован на предстоящее воскресенье, 8 августа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пензенского филиала ПАО «Ростелеком».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Зрители увидят биографическую драму «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» из видеотеки цифрового сервиса Wink», — уточняется в пресс-релизе.

В нем отмечается, что кинопоказ будет организован в 20.00 на открытой площадке строящегося микрорайона «Лугометрия» на улице Ульяновской — напротив гипермаркета «Вектор» вблизи федеральной трассы М5 «Урал».

Из пресс-релиза следует, что в стартовый день фестиваля, открытие которого состоялось 1 августа, вниманию гостей была представлена комедия «Дружить по-русски».

«На «Кинометрии» зрители также смогут увидеть военную драму «Ржев», комедии «Маленькие секреты большой компании», «Мой брат — супергерой», фантастику «Космос» и фильмы для молодежной аудитории «Поли», «Мой друг мистер Персиваль» и «Сестренка», — добавляется в сообщении.