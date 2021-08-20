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Аукционы на ремонт дорог в Пензе в 2022 году выиграли местные компании

10:45 | 20.08.2021 | Общество

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Пенза, 20 августа 2021. PenzaNews. Местные компании выиграли электронные аукционы на выполнение в Пензе в 2022 году работ в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщил директор МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы» Максим Иванкин.

Аукционы на ремонт дорог в Пензе в 2022 году выиграли местные компании. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Общая протяженность дорог, которые будут приведены в нормативное состояние, составит 41 км. Торги на проведение работ завершены, по всем четырем лотам определены подрядные организации. Все компании пензенские», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в администрации Пензы.

По информации пресс-службы мэрии, в перечень дорог и тротуаров, включенных в план ремонта, вошел 91 объект. В числе наиболее крупных — улицы Окружная и Кирова. При этом основной объем работ запланирован в частном секторе. Ремонт тротуаров будет проведен на улицах Лозицкой, Собинова, Беляева, Циолковского, Ватутина и других.

Предполагается, что дорожники приступят к работам весной следующего года, как только позволит погода.

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