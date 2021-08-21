Муниципальное предприятие стало единственным участником аукциона на отлов собак в Пензе Общество

Пенза, 21 августа 2021. PenzaNews. Муниципальное унитарное предприятие по очистке города стало единственным участником электронного аукциона с начальной ценой 500 тыс. рублей на отлов, содержание и дальнейшее использование животных без владельцев на территории Пензы, который был объявлен городским управлением ЖКХ.

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Данный участник торгов и его заявка признаны соответствующими требованиям, а сам аукцион — несостоявшимся.

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Предполагается, что в ближайшее время будет заключен контракт с МУП по очистке города.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 15 мая 2021 года глава администрации Пензы Андрей Лузгин обсудил с главой реготделения Альянса защитников животных Евгением Нагорновым возможность участия НКО в аукционе на отлов, содержание и дальнейшее использование животных без владельцев на территории города.

В конце июля управление ЖКХ Пензы объявило соответствующий электронный аукцион, однако на него никто не заявился.

После этого был объявлен новый аукцион.