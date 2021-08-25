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Протокол подведения итогов конкурса на строительство в Пензе развязки за 1,7 млрд. рублей отменен

12:16 | 25.08.2021 | Общество

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Пенза, 25 августа 2021. PenzaNews. Протокол подведения итогов открытого конкурса на строительство транспортной развязки на 624 км федеральной трассы М5 «Урал» в Пензе от 6 августа 2021 года, согласно которому победителем было признано сызранское ООО «Автодоринжиниринг», выразившее готовность выполнить работу за 1 млрд. 723 млн. 949 тыс. 240 рублей, что соответствовало начальной (максимальной) цене контракта, отменен.

Протокол подведения итогов конкурса на строительство в Пензе развязки за 1,7 млрд. рублей отменен. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», другие участники торгов — самарское ООО «НПО «Авангард» и зарегистрированное в Пензенской области ООО «Автодорога» — подали жалобы на действия заказчика – МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» и конкурсной комиссии учреждения.

Комиссия Федеральной антимонопольной службы по контролю в сфере закупок рассмотрела их посредством видеоконференцсвязи и признала необоснованными.

Вместе с тем установлено, что в действиях заказчика содержится нарушение п. 8 ч. 1 ст. 54.3 закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в котором речь идет о критериях оценки заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, их значимости, а также порядке рассмотрения.

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В связи с этим заказчику, конкурсной комиссии и оператору электронной площадки выдано предписание об устранении выявленного нарушения.

Так, заказчику и конкурсной комиссии предписано отменить протоколы, составленные в ходе определения подрядчика, а оператору электронной площадки — вернуть участникам ранее поданные заявки.

Помимо этого, заказчику предстоит привести конкурсную документацию в соответствие с требованиями законодательства, назначить новые даты окончания подачи заявок, их рассмотрения и оценки. После этого будет осуществлено дальнейшее проведение процедуры определения подрядчика.

Заказчику, конкурсной комиссии и оператору электронной площадки необходимо исполнить предписание в срок до 6 сентября 2021 года и представить в ФАС России подтверждение.

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