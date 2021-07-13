В Пензе объявлен открытый конкурс на строительство развязки на трассе М5 Общество

Пенза, 13 июля 2021. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Пензы» спустя неделю после отмены электронного аукциона на строительство транспортной развязки на 624 км федеральной трассы М5 «Урал» объявило открытый конкурс с такой же начальной (максимальной) ценой — 1 млрд. 723 млн. 949 тыс. 240 рублей.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно документации, размещенной на официальном портале госзакупок, работы планируется провести в три этапа в период с 20 августа 2021 года по 27 декабря 2025 года.

Финансирование предусмотрено из бюджетов двух уровней: городского и областного.

Ожидается, что итоги открытого конкурса будут подведены 9 августа.

Читайте также

В Пензе до 1 июля предстоит заключить контракты по трем капиталоемким дорожным объектам

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», строительство транспортной развязки планируется на выезде из микрорайона Заря, который отделен от основной части города Пензы федеральной трассой М5 «Урал».

С этой целью организована работа по изъятию у собственников ряда объектов недвижимости для муниципальных нужд.

7 июня 2021 года врио министра строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев проинформировал о том, что новая развязка на трассе М5 является одним из капиталоемких объектов, включенных в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»).