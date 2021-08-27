В Заречном будет опробован еще один автобус на газе Общество

Заречный, 27 августа 2021. PenzaNews. Еще один автобус, работающий на газомоторном топливе, будет опробован в Заречном Пензенской области в рамках реализации проекта, направленного на повышение уровня безопасности и качества услуг в сфере пассажирских перевозок.

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«На этой неделе для проведения опытной эксплуатации в город прибыл автобус «ЛиАЗ-529267». Это автобус большого класса, вмещающий 28 сидячих мест, 86 стоячих и одно оборудованное место для инвалида-колясочника. Низкопольная конструкция данной модели с просторным салоном и откидной аппарелью у входа позволяет обеспечить наиболее удобный доступ в автобус и комфортное передвижение внутри него для маломобильных граждан», — говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации ЗАТО.

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В нем добавляется, что в передней части салона рядом с сиденьями для людей с ограниченными возможностями здоровья размещены сенсорные кнопки запроса на выход, а также выделено место для собаки-поводыря.

Из текста также следует, что система кондиционирования работает как на охлаждение, так и на обогрев.

«Планируется, что «ЛиАЗ-529267» выйдет на маршрут уже в эти выходные. Автобус будет работать в Заречном в тестовом режиме в течение трех недель», — уточняется в сообщении.