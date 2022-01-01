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Контракты на ремонт дорог в Заречном по нацпроекту будут заключены до 1 сентября

11:23 | 28.08.2021 | Общество

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Заречный, 28 августа 2021. PenzaNews. Контакты на проведение в 2022 году ремонта дорог в Заречном Пензенской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» будут заключены до 1 сентября. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации ЗАТО.

Контракты на ремонт дорог в Заречном по нацпроекту будут заключены до 1 сентября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На реализацию программных мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2022 году Заречному будет выделено около 40 млн. рублей», — уточняется в тексте.

Из сообщения следует, что замена асфальтового покрытия планируется на улице Индустриальной, на проезде Станционном и улице Станционной, а также на части улицы Заречной — от перекрестка с улицей Ленина до развилки с арт-объектом «Лоси»; на эти цели будет потрачено 32,6 млн. рублей.

«Реализация нацпроекта включает также мероприятия по повышению безопасности дорожного движения. В Заречном в 2022 году запланировано освещение улицы Индустриальной. На это заложено около 2 млн. рублей», — добавляется в тексте.

В нем отмечается, что около 5,4 млн. рублей намечено направить на реконструкцию трех светофоров.

«Будут заменены светофоры на перекрестках улиц Ленина и Зеленой, Ленина и Строителей, проспекта 30-летия Победы и Светлой. Планируется установить светодиодные устройства, в том числе и для пешеходов, на всех трех перекрестках», — поясняется в сообщении.

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