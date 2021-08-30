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Костин поднял вопрос о несогласованности действий при создании единой системы видеонаблюдения

12:06 | 30.08.2021 | Общество

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Пенза, 30 августа 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Пензенской области Алексей Костин поднял вопрос о несогласованности действий различных ведомств и учреждений при создании единой системы видеонаблюдения.

Костин поднял вопрос о несогласованности действий при создании единой системы видеонаблюдения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В настоящее время областные учреждения продолжают устанавливать системы видеонаблюдения, не осуществляя интеграцию данных камер в единую платформу видеонаблюдения. Так, например, в рамках государственной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности Пензенской области» министерству образования Пензенской области выделены денежные средства в 2021 году на монтаж системы видеонаблюдения. По итогам I полугодия текущего года были дооборудованы и заменены системы видеонаблюдения на пяти объектах, общее число установленных на них камер составляет 105 штук, которые в настоящее время не подключены к системе видеонаблюдения», — сказал Алексей Костин, выступая с докладом о развитии компонентов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 30 августа.

Он добавил, что также министерством образования Пензенской области в 2021 году осуществляется строительство 10 объектов в рамках реализации национального проекта «Образование».

«Технические требования к устанавливаемым камерам видеонаблюдения на данных объектах с ГБУ [«Безопасный регион»] не согласованы, интеграция [с АПК «Безопасный город»] не запланирована», — констатировал Алексей Костин.

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