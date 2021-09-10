На здании центра культурного развития Пензы разместят мемориальную доску Льву Ермину Общество

Пенза, 10 сентября 2021. PenzaNews. Мемориальная доска первому секретарю пензенского обкома КПСС Льву Ермину будет размещена на здании центра культурного развития. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко.

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«Могу сказать, что решение уже принято. В ближайшее время мы всех пригласим на открытие памятной доски человеку, который фактически добился строительства гарнизонного дома офицеров», — сказал он в ходе презентации двухтомника «Герои земли Пензенской», состоявшейся в губернаторском доме в пятницу, 10 сентября.

«Это будет еще один шаг по увековечиванию исторической памяти о тех, кто внес огромный вклад в развитие Пензенской области», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба регионального правительства.

8 мая 2021 года в ходе встречи с членами областного совета ветеранов врио губернатора Олег Мельниченко высказался за возвращение исторического названия «Дом офицеров» зданию на улице Ленинградской в Пензе, где в настоящее время находится центр культурного развития.

28 июня он подписал постановление облправительства, согласно которому ГАУК «Центр культурного развития» должно быть переименовано в ГАУК «Центр культурного развития «Дом офицеров».

Согласно данным единого государственного реестра юридических лиц, пока соответствующие изменения в официальные документы не внесены.