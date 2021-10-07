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Валентина Саулина назначена судьей Первого кассационного суда общей юрисдикции

10:23 | 07.10.2021 | Общество

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Пенза, 7 октября 2021. PenzaNews. Валентина Саулина из Никольского района Пензенской области назначена судьей Первого кассационного суда общей юрисдикции. Соответствующий указ №565 подписал президент России Владимир Путин.

Валентина Саулина назначена судьей Первого кассационного суда общей юрисдикции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно сведениям, размещенным на сайте Никольского районного суда, Валентина Саулина родилась в селе Кравково в 1967 году.

В 1993 году окончила Саратовский ордена «Знак Почета» юридический институт имени Д.И. Курского.

3 сентября 1984 года начала работу в Никольском районном суде в должности секретаря суда.

С 3 марта 1986 года по 14 сентября 1987 года и с 1 декабря 1987 года по 11 марта 1996 года — секретарь судебных заседаний никольского райнарсуда.

14 ноября 2000 года назначена мировым судьей судебного участка №1 Никольского района Пензенской области на трехлетний срок полномочий. Всего работала мировым судьей с декабря 2000 года по декабрь 2010 года.

Указом президента РФ от 29 декабря 2010 года №1646 была назначена судьей Никольского районного суда без ограничения срока полномочий.

Награждена медалью «За безупречную службу» (2017).

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