Путепровод и надземный переход построят при обустройстве новой развязки на М5 в черте Пензы Общество

Пенза, 8 октября 2021. PenzaNews. Проект строительства новой транспортной развязки на 624 км федеральной трассы М5 «Урал» в черте Пензы, который планируется реализовать в 2021–2025 годах, предусматривает возведение путепровода и надземного пешеходного перехода. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

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«В состав проекта входят: путепровод железобетонный длиной 105,42 метра через М5 «Урал», транспортные развязки, надземный пешеходный переход», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что проезжая часть основного путепровода будет иметь четыре полосы движения.

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«Проектом предусмотрено обустройство наружного освещения, ливневой канализации, тротуаров, вынос коммуникаций», — отмечается в сообщении.

Из него следует, что общая протяженность новой развязки составит более 4 км.

В тексте добавляется, что проектная документация на объект была разработана ООО «Центр-Дорсервис», она прошла проверку в ФАУ «Главгосэкспертиза России», контракт на строительство ценой свыше 1,7 млрд. рублей заключен с ООО «Автодоринжиниринг».

«Транспортная развязка на 624 км трассы М5 «Урал» будет построена в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», — подчеркивается в сообщении.

В нем поясняется, что работы будут проводиться в три этапа, при этом первый стартует на следующей неделе.