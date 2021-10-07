Заключен контракт на строительство в Пензе развязки за 1,7 млрд. рублей Общество

Пенза, 7 октября 2021. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Пензы» в лице начальника Павла Семенова и сызранское ООО «Автодоринжиниринг» в лице генерального директора Сергея Пешохина заключили контракт на строительство транспортной развязки на 624 км федеральной трассы М5 «Урал» на сумму 1 млрд. 723 млн. 949 тыс. 240 рублей.

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Документ подписан по результатам открытого конкурса в электронной форме. Помимо «Автодоринжиниринга», в нем участвовали самарское ООО «НПО «Авангард» и пензенское ООО «Автодорога». Они предложили более низкую цену контракта, но при оценке заявок уступили победителю по критерию «Квалификация участника».

Согласно контракту, предусмотрено три этапа выполнения работ: с 11 октября 2021 года по 11 января 2022-го, с 1 ноября 2021 года по 30 июня 2022-го, с 11 октября 2021 года по 27 декабря 2025-го.

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Финансирование будет осуществляться по муниципальной программе «Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Пензы на 2020–2026 годы» из бюджетов двух уровней — городского и областного: в 2021 году — в размере 90 млн. рублей, в 2022 — 100 млн. рублей, в 2023 году — 300 млн. 378 тыс. 950 рублей, в 2024 году — 900 млн. рублей, в 2025 — 166 млн. 785 тыс. 145 рублей, в 2026 — 166 млн. 785 тыс. 145 рублей.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», строительство транспортной развязки планируется на выезде из микрорайона Заря, который отделен от основной части города Пензы федеральной трассой М5 «Урал».

С этой целью организована работа по изъятию у собственников ряда объектов недвижимости для муниципальных нужд.

7 июня 2021 года врио министра строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев проинформировал о том, что новая развязка на трассе М5 является одним из капиталоемких объектов, включенных в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»).