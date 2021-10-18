Умерла Людмила Пляцева Общество

Пенза, 18 октября 2021. PenzaNews. Почетный работник общего образования РФ, ветеран труда, основатель и руководитель пензенской региональной общественной организации помощи семьям военнослужащих «Солдатская мать», член совета при губернаторе по делам ветеранов и городского совета ветеранов, председатель женского клуба «Современница» Людмила Пляцева умерла на 76-м году жизни.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и члены регионального правительства выразили глубокие соболезнования родным и близким покойной.

Церемония прощания с Людмилой Пляцевой пройдет в храме-часовне во имя преподобного Сергия Радонежского на улице Карпинского в Пензе в предстоящий вторник, 19 октября, в 11.00.

Людмила Пляцева будет похоронена на Ново-Западном кладбище.

Пляцева Людмила Матвеевна родилась в селе Скрябино Колышлейского района Пензенской области 10 октября 1946 года.

В 1954 году ее семья переехала в село Фаначет Тасеевского района Красноярского края.

Окончив 7 классов местной средней школы в 1961 году, поступила в педагогическое училище Канска Красноярского края.

С 1965 по 1976 годы работала учителем ильино-посадской начальной школы, заместителем директора по учебно-воспитательной работе ангульской и директором благовещенской восьмилетних школ Ирбейского района Красноярского края.

С 1976 по 1979 годы — инструктор отдела пропаганды и агитации, заведующая кабинетом политического просвещения Ирбейского райкома КПСС Красноярского края, с 1979 по 1984 — заведующая отделом культуры Ирбейского райисполкома.

С 1984 по 1990 годы — председатель партийной комиссии при парткоме завода автоприцепов Сосновоборска Красноярского края.

С 1990 по 1995 годы — директор сельскохозяйственного лицея Пензы.

С 1995 по 2004 годы — главный методист кафедры управления и экономики образования Пензенского института повышения квалификации и переподготовки работников образования.

С 1991 года — руководитель пензенской региональной общественной организации помощи семьям военнослужащих «Солдатская мать».

Людмила Пляцева была редактором «Книг памяти» (1998, 2003), книг «Нам сплачиваться в общем горе» (2003, 2006), «Суметь выжить беду» (2009), сборников стихов «Памяти нетленные страницы» (2009) и «Радость встреч».

За трудовую и общественную деятельность была награждена почетными грамотами министра обороны России, Пензенской епархии, губернатора, Законодательного собрания, главы Пензы и главы администрации города. Отмечена почетным знаком «Во славу земли Пензенской», памятным знаком «За заслуги в развитии города Пензы», юбилейными медалями, в том числе «Вечная память погибшим воинам», «100 лет пензенскому военному комиссариату», «25 лет ООО «Совет родителей военнослужащих России».

Воспитала двоих детей, двоих внуков, правнука и правнучку. Дочь Светлана проживает в Москве. Сын Евгений погиб 9 января 1991 года при исполнении воинского долга в Туркмении.

Умерла 16 октября 2021 года.