Вице-мэр Пензы не исключил, что саженцы лип для улицы Московской привезут из-за рубежа Общество

Пенза, 20 октября 2021. PenzaNews. Заместитель главы администрации Пензы Магомед Агамагомедов не исключил, что саженцы лип, которые планируется высадить в верхней части улицы Московской в рамках проводимой реконструкции, будут привезены из-за рубежа.

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«Здесь будет 123 дерева, из них 73 дерева — это то, что вновь высаживается. [...] В целом появится 73 новые липы на улице Московской», — сказал он журналистам в ходе выезда на место в среду, 20 октября.

Вице-мэр уточнил, что это будут «уже рослые саженцы одинакового размера» — высотой не менее 4–5 метров с обхватом ствола 15–20 см.

«Подрядная организация сейчас заказ как бы ведет. Планируется привезти [саженцы] не из нашего пензенского питомника. Возможно, даже из-за рубежа будут привозить данные липы, потому что того типа лип, который предусмотрен проектом, ни в Пензе, ни в близлежащих регионах в питомниках нет», — заявил Магомед Агамагомедов.

Комментируя планы по ликвидации аварийных деревьев в верхней части улицы Московской, замглавы администрации Пензы подчеркнул, что до весны 2022 года каких-либо шагов в этом направлении предпринимать не будут.

«Мы приняли решение до весны каких-либо действий, связанных со сносом зеленых насаждений, не производить для того, чтобы специалисты еще раз [...] посмотрели данные насаждения, обследовали, сделали лесопатологическое обследование и дали заключение», — пояснил вице-мэр, предположив, что таким образом удастся сохранить 10 деревьев.

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Говоря о проводимых в начале текущей недели работах, вызвавших беспокойство горожан, Магомед Агамагомедов заверил, что никаких нарушений допущено не было.

«Велась расчистка поверхностной корневой системы», — сказал он, подчеркнув, что основная коневая система растущих на улице Московской деревьев, не затрагивалась.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», благоустройство верхней части улицы Московской в Пензе предусмотрено программой формирования современной городской среды.

30 апреля 2021 года МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» заключило с ООО «Автодорога» муниципальный контракт на сумму более 265 млн. рублей. Работы по нему требовалось выполнить до 15 декабря 2021 года.