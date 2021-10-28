Мельниченко поздравил Львову-Белову с назначением на пост детского омбудсмена Общество

Пенза, 28 октября 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил уроженку Пензы Марию Львову-Белову с назначением на пост уполномоченного при президенте России по правам ребенка.

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«Поздравляю Марию Алексеевну Львову-Белову с назначением на пост уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка. Это большая честь и ответственность, оказанная президентом России», — написал глава региона на своих страницах в социальных сетях.

По словам Олега Мельниченко, он давно знает Марию Львову-Белову и очень уважает ее за то, что «она взяла на свои хрупкие плечи одно из самых сложных направлений общественной деятельности в регионе — поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья».

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«Восхищаюсь тем, что за короткий период времени она реализовала в Пензенской области три сложнейших проекта для социальной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья — «Квартал Луи», «Дом Вероники» и арт-поместье «Новые берега», но на этом не остановилась и решилась на более сложные задачи. «Новые берега» сейчас стали пилотной площадкой федерального проекта, Мария продолжает развивать его», — отметил губернатор.

Он добавил, что многие пензенцы знают Марию Львову-Белову как многодетную маму, у которой пятеро рожденных и четверо приемных детей.

«Она как никто понимает детские проблемы, родительские заботы и волнения. Желаю Марии Алексеевне удачи на новом посту, уверен, она сможет многое сделать в этой должности!» — подчеркнул Олег Мельниченко.